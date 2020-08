Στο τέλος της πρώτης περιόδου στο ματς με τους Πέισερς, οι Σίξερς έχαναν με 35-29.

Ο Εμπίντ τα είχε... πάρει με τον Μίλτον, με τους δύο συμπαίκτες να τα λένε σε έντονο ύφος και να χρειάζεται η παρέμβαση των άλλων που ήταν γύρω τους για να λήξει το θέμα.

Joel Embiid and Shake Milton exchanging words during the timeout

