Ντόντσιτς: Me 15 triple double σε μια σεζόν γράφει ιστορία! (pic)

Ο νεαρός γκαρντ των Μάβερικς, κόντρα στους Ρόκετς, έκανε μια... γεμάτη εμφάνιση και έβαλε στο βιογραφικό του ακόμα ένα triple double. Ο Ντόντσιτς είχε 28 πόντους, με 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 15 triple double σε μια σεζόν και πέρασε στην πρώτη θέση όσων έχουν καταφέρει κάτι αντίστοιχο πριν κλείσει τα 22 του χρόνια. Ο πιτσιρικάς Σλοβένος είναι πρώτος και στην σεζόν με τον ΛεΜπρον να ακολουθεί με 13 και τον Γιόκιτς με 12.

With 15 triple-doubles this season, Luka Doncic has the most triple-doubles in a season before turning 22 years old. (@EliasSports) pic.twitter.com/oPkSanHXQe

— NBA.com/Stats (@nbastats) August 1, 2020