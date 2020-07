Το ΝΒΑ πήρε την απόφαση να γίνει το restart της σεζόν στη... φούσκα του Ορλάντο και όλοι περιμένουν να δουν πως θα διαμορφωθούν τα πράγματα μέχρι το τέλος των playoffs.

Πάντως ο Κάιλ Κούζμα στάθηκε στην εξαιρετική δουλειά του ΝΒΑ σε θέματα ασφάλειας και πρότεινε... φούσκα για την επόμενη σεζόν στη Χαβάη.

Δείτε την ανάρτηση του παίκτη των Λέικερς

Nba has done amazing job with safety & protocols. Make the bubble Hawaii. Simpl https://t.co/7ldQH5PJu6

— kuz (@kylekuzma) July 28, 2020