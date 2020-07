Κάνοντας μία κίνηση βγαλμένη από street ball ο Στίβεν Άνταμς, άφησε τους αμυντικούς των Μπλέιζερς να διαμαρτύρονται. Ο ψηλός των Θάντερ έπεσε στο παρκέ και αντί να δώσει πάσα, έκανε μόνος του ντρίπλα, σηκώθηκε και σκόραρε με την άμυνα να διαμαρτύρεται και εκείνον να γυρνά πίσω γελώντας.

Steven Adams getting it done from the ground pic.twitter.com/V0q4SYQOSq

— SportsCenter (@SportsCenter) July 28, 2020