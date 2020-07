Χάρντεν: Έχει επιστρέψει αγριεμένος, έχει διαλύσει την στατιστική! (pic & vid)

Οι Ρόκετς αντιμετώπισαν τους Σέλτικς και πήραν μια εύκολη νίκη, αφού σε ακόμα ένα παιχνίδι ο Τζέιμς Χάρντεν ήταν ασταμάτητος. Ο «Μούσιας» για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι δεν έδειξε κανένα έλεος και σταμάτησε στους 35 πόντους, πήρε 8 ριμπάουντ και είχε και 6 ασίστ, συμπληρώνοντας μια τριάδα αγώνων με εξαιρετική στατιστική.

Ο Χάρντεν δείχνει την δυναμική του, ενώ παράλληλα είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θέλει να σταματήσει τους επικριτές του.

The Beard finished the night with 35 points. We're back this Friday! pic.twitter.com/O9KaPWsqcW

— Houston Rockets (@HoustonRockets) July 29, 2020