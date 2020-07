Μάβερικς - Σίξερς 118-115: Στην παράταση με Ντόντσιτς-Πορζίνγκις (vids)

Στην παράταση λύγισαν τους Σίξερς (χωρίς Εμπίντ) οι Μάβερικς με 118-115.

Ο Σκοτ έγραψε το 103-103 και έστειλε το ματς στην παράταση. O Mπαρέα έγραψε το 106-103 στο έξτρα πεντάλεπτο, ενώ Μπερκς και Τζάκσον έκαναν το 108-105. Ο Μπερκς έχασε την ευκαιρία για να στείλει το ματς σε 2η παράταση.

Για τους νικητές ο Ντόντσιτς είχε 23 με 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ 17 με 12 πρόσθεσε ο Πορζίνγκις.

Στον αντίποδα 28 με 11 ριμπάουντ μέτρησε ο Χάρις, ενώ ο Σίμονς έμεινε χαμηλά στους 4 πόντους, ενώ είχε και 9 ριμπάουντ

JJ Barea in big moments. Gotta respect the gene. (via @dallasmavs) pic.twitter.com/hQ965kxMSG

— SLAM (@SLAMonline) July 29, 2020