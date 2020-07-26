H πανέμορφη κίνηση του Μπράουν (pic)

Κάνει τα... μαγικά του ο Μπράουν στο φιλικό με τους Σανς.
Ο παίκτης των Σέλτικς βρήκε τον τρόπο να σκοράρει με φοβερό spin cycle.
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spin cycle pic.twitter.com/Ru7Pb2g5wl
Boston Celtics (@celtics) July 26, 2020
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ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1
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ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3vs
ΛΕΤΣΕ 2
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
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ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 92vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 79
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ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 100vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 105
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ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 119vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 102vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 97
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΑΕΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 3vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 2
Ο Τζέιλεν Μπράουν σκόραρε με μια υπέροχη spin move κόντρα στους Σανς.
Κάνει τα... μαγικά του ο Μπράουν στο φιλικό με τους Σανς.
Ο παίκτης των Σέλτικς βρήκε τον τρόπο να σκοράρει με φοβερό spin cycle.
spin cycle pic.twitter.com/Ru7Pb2g5wl
Boston Celtics (@celtics) July 26, 2020