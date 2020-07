Έχουν βγάλει πολλά alley oop από το ξεκίνημα της σεζόν και απέναντι στους Σίξερς είπαν να μας χαρίσουν άλλο ένα.

Ο Κρις Πολ ύψωσε όμορφα στον Άνταμς που δεν δυσκολεύτηκε να καρφώσει.

Δείτε τη φάση των Θάντερ.

Please check if the rim is ok. @RealStevenAdams | #ThunderUp pic.twitter.com/Z8xxLgr9DO

— OKC THUNDER (@okcthunder) July 26, 2020