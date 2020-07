Κλίπερς: Ο Λου Ουίλιαμς παραδέχτηκε ότι πήγε σε strip club (pic)

Το ΝΒΑ καλείται να ξεκινήσει έρευνα για τον Λου Ουίλιαμς, ο οποίος παραδέχτηκε πως απουσίασε από την φούσκα του Ορλάντο και βρέθηκε για μερικές ώρες σε ένα Strip Club.

Σύμφωνα με το ιατρικό πρωτόκολλο, οι παίκτες που παίρνουν άδεια για να φύγουν από το Ορλάντο, θα πρέπει να βρίσκονται σε εκδηλώσεις με σημαντικό αριθμό ατόμων ενώ θα πρέπει να ενημερώνουν ακριβώς για τις κινήσεις τους.

Ο Λου Ουίλιαμς δεν ενημέρωσε για την σύντομη επίσκεψή του ένα Strip Club στην Ατλάντα και ουσιαστικά και έτσι εξετάζεται το διάστημα καραντίνας του αλλά κι οι επαφές που είχε.

NBA is investigating Lou Williams' activities during his excused absence to determine the length of his re-quarantining process.

Williams told NBA security that he went to Magic City gentleman's club for a short time Thursday night, per @ramonashelburne, @BobbyMarks42 pic.twitter.com/enrBt6DDTz

