Ο Νέιτ Ρόμπινσον θα μπει στο ρινγκ πριν τη μάχη του Μάικ Τάισον! (pic)

Ο Μάικ Τάισον θα μπει ξανα στα ρινγκ για την μάχη με τον Ρόι Τζόουνς στην Καλιφόρνια για ματς 8 γύρων στις 12 Σεπτέμβρη.

Πάντως οι αγώνες πυγμαχίας που θα αποτελέσουν... ζέσταμα για το μεγάλο γεγονός θα έχουν άρωμα ΝΒΑ.

Ο Νέιτ Ρόμπινσον που έχει παίξει σε Μπουλς, Κλίπερς, Νάγκετς και Ουόριορς θα μπει στο ρινγκ για να κοντραριστεί με τον σταρ του Youtube, Τζέικ Πολ.

Το λέει η.... καρδούλα του ανθρώπου που έχει ρίξει τάπα στον Γιάο Μινγκ!

Former NBA guard Nate Robinson and YouTube star Jake Paul make it official: They tell me they will be fighting Sept. 12 as an undercard to Mike Tyson vs. Roy Jones Jr. in California. pic.twitter.com/ClEP64JZFp

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 23, 2020