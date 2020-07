Άνταμς: «Δεν βρισκόμαστε στην Συρία» (vid)

Αρκετοί NBAers εκφράζουν παράπονα για τις συνθήκες που επικρατούν στο Ορλάντο και την περίφημη πια... φούσκα.

Ο Στίβεν Άνταμς έδωσε την δική του διάσταση βάζοντας τα πράγματα σε σωστή σειρά.

Ο σέντερ των Θάντερ είπε, «ας ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν βρισκόμαστε στην Συρία. Βρισκόμαστε σε ένα θέρετρο.

Όλοι θα έχουν παράπονα, όλοι θα έχουν ιδιαίτερες προτιμήσεις, αλλά όχι τίποτα σοβαρό. Το πολύ πολύ να είναι κάπως άνοστο και ξηρό το φαγητό».

Birthday boy Steven Adams, on life inside the Orlando bubble: "Let's be clear, mate. This is not Syria, mate. It's not that hard...We're living in a bloody resort." pic.twitter.com/THgZZOOIaO

— Luke Slabaugh (@LukeSlabaugh) July 20, 2020