Μπακς: Θετικός στον κορονοϊό ο Μπλέντσο! (vid)

Δεν ταξίδεψε για το Ορλάντο με την υπόλοιπη αποστολή των Μπακς ο Έρικ Μπλέντσο. Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, διαγνώστηκε πριν λίγες μέρες θετικός στον κορονοϊό, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε καραντίνα.

Σύμφωνα μάλιστα με τον δημοσιογράφο Κρις Χάινς, που μίλησε με τον παίκτη των Μπακς, εκείνος δεν εμφάνισε συμπτώματα και μετά το πέρας της καραντίνας κι εφόσον ξεπεράσει τον κορονοϊό, θα βρεθεί στο Ορλάντο.

Eric Bledsoe says he tested positive for COVID-19 but has no symptoms, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/7ChaALSex6

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 17, 2020