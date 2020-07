Τζαμάλ Μάρεϊ: Άλλαξε look και θυμίζει... Τζαμπάρ (pic & vid)

Αν μη τι άλλο η καραντίνα και ο γενικός εγκλεισμός άλλαξε και το look πολλών παικτών του ΝΒΑ. Ένας από αυτούς είναι και ο Τζαμάλ Μάρεϊ, ο οποίος εμφανίστηκε στη «φούσκα» του Ορλάντο με... άφρο μαλλί και πλούσια γενειάδα.

Ο ίδιος θέλοντας φυσικά να τρολάρει τον εαυτό του, τον σύγκρινε με τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ των 70s. Η αλήθεια είναι ότι του... φέρνει λιγάκι. Μόνο φυσιογνωμικά όμως!

Από εκεί και πέρα ο γκαρντ των Ντένβερ Νάγκετς εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος στην προπόνηση. Κάτι που μπορείτε να δείτε και εσείς στο βίντεο που ακολουθεί.

.@BeMore27 had a real Saturday night vibe going on at practice #MileHighBasketball pic.twitter.com/hKujF4ZUzM

— Denver Nuggets (@nuggets) July 12, 2020