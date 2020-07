Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ που εξήγησε ότι δεν θα έχει κάποιο μήνυμα στη φανέλα του παρά μονάχα το όνομά του, φαίνεται σε εξαιρετική κατάσταση μετά την πρώτη προπόνηση των Λέικερς στο Ορλάντο.

Στα σουτ που έκανε μαζί με τον Κάιλ Κούζμα ήταν... άχαστος, ευστοχώντας τη μία φορά μετά την άλλη. Αν μη τι άλλο φαίνεται πανέτοιμος για το restart του πρωταθλήματος.

LeBron James & Kyle Kuzma get shots up ahead of the @Lakers first practice in Orlando. #WholeNewGame pic.twitter.com/eJ2zfCcoXR

— NBA (@NBA) July 11, 2020