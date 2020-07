Ο γκαρντ των Χιούστον Ρόκετς έκανε ειδική παραγγελία στα «Zoom Freak 1» που φέρουν την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προκειμένου να στείλει το δικό του μήνυμα κατά του ρατσισμού.

Το «Black Lives Matter» κυριαρχεί στα παπούτσια του ΜακΛίμορ τα οποία και θα φοράει στο restart του ΝΒΑ.

.@BenMcLemore with the custom "Black Lives Matter” Freak 1 by @tinlunstudio pic.twitter.com/cio8ZBMycD

— B/R Kicks (@brkicks) July 12, 2020