Νετς: Συμφωνία με Κρόφορντ για το restart (pic)

Οι Νετς είναι αυτή την στιγμή η ομάδα που έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τον κορονοϊό και στο restart του Ορλάντο δεν θα έχει μαζί της τους Ντινγουίντι, Τζόρνταν και Τσάντλερ. Γι' αυτό άλλωστε έχουν το ελεύθερο να κάνουν μεταγραφικές κινήσεις. Μία από αυτές θα είναι και ο Τζαμάλ Κρόφορντ με τον 40χρονο γκαρντ να συμφωνεί με τους Νετς να βοηθήσει την ομάδα στα ματς που θα γίνουν στο Ορλάντο.

Breaking: Jamal Crawford agrees to a deal with the Nets, per @ShamsCharania pic.twitter.com/Ji3vS6Aj1b

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 9, 2020