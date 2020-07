Ντινγουίντι: Ενημέρωσε για την κατάστασή του μετά τον κορονοϊό (pic)

O γκαρντ των Μπρούκλιν Νετς παραμένει αμφίβολος όσον αφορά το restart του ΝΒΑ ωστόσο φρόντισε να κάνει... update όσον αφορά την κατάστασή του μετά τον κορονοϊό.

«Οι πονοκέφαλοι όταν σηκώνομαι έχουν αρχίσει να υποχωρούν, όμως το παράκανα λίγο με το ποδήλατο. Ζαλίστηκα και ένιωσα αδυναμία. Αν όμως το νέο τεστ που θα κάνω τη Δευτέρα βγει αρνητικό, θα επιστρέψω στο γήπεδο την Τρίτη» ήταν το χαρακτηριστικό «τιτίβισμα» του Ντινγουίντι.

Day 10 update: The sinus pressure headaches when I get up are starting to subside. But I was a lil too bullish on the bike . Got dizzy and felt weak smh. But if I can get a negative test tomorrow then they’re gonna get me back on court Tuesday #AudienceOfOne

— Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) July 5, 2020