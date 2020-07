«Οι Νετς ετοιμάζουν... τρελή πρόταση για Πόποβιτς!» (vid)

Τα πράγματα δεν πάνε καλά τον τελευταίο καιρό για τους Νετς, αφού θα κατεβούν στο Ορλάντο με πολύ σημαντικές απουσίες. Εκτός των Κάιρι Ίρβινγκ και Κέβιν Ντουράντ που ήταν γνωστό ότι θα απέχουν, τις τελέυταίες μέρες έχουν προστεθεί στος απόντες τα ονόματα των Άλεν, Τζόρνταν, Κλάξτον, ενώ αμφίβολος είναι ο Ντινγούιντι.

NBA: Όλες οι απουσίες των ομάδων στο restart! (pics)

Ωστόσο φαίνεται πως έχουν μεγάλα σχέδια για την επόμενη μέρα σχετικά με τη θέση του προπονητή.

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο podcast των πρώην ΝΒΑers, Ρασίντ Ουάλας και Μπόνζι Ουέλς, υπάρχει φήμη πως το Μπρούκλιν ετοιμάζει απίθανη πρόταση για τον Γκρεγκ Πόποβιτς.

Ο GM των Νετς, Σον Μαρκς έχει περάσει το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του, παίζοντας στο Σαν Αντόνιο, ενώ ήταν στο front office των Σπερς πριν πάει στους Νετς.

Παρόλο που ο Pop υπέγραψε για 3 χρόνια στους Σπερς το 2019, συνηθίζει να αποφασίζει για τα επόμενα βήματα του χρονιά με χρονιά. Ίσως και το φοβερό δίδυμο Ντουράντ-Ίρβινγκ παίξει τον ρόλο του.

"There's a story going around that the Brooklyn Nets are looking to make a Godfather offer to Gregg Popovich." #GoSpursGo pic.twitter.com/mcZM23m8up

— Josh Paredes (@Josh810) July 3, 2020