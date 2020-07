Οι Λέικερς επέστρεψαν και δείχνουν πιο δυνατοί από ποτέ! (pics & vid)

Λέικερς, Κλίπερς, Σέλτικς και Νετς επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις τους για πρώτη φορά μετά την διακοπή του κορονοϊού και ο ΛεΜπρον Τζέιμς με την... παρέα του έδειξαν πιο δυνατοί από ποτέ. Οι Λέικερς ξεκίνησαν να προετοιμάζονται, έκαναν δικό τους και τον Τζέι Αρ Σμιθ και θέλουν να συνεχίσουν δυνατά και φυσικά να φτάσουν μέχρι τον τίτλο.

Ο ΛεΜπρον δεν παίζει με την κληρονομιά του και δεν πρόκειται να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη.

