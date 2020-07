Σίξερς: Δεν πάει στο Ορλάντο ο Ζάιρε Σμιθ (pic)

Ο Ζάιρε Σμιθ δεν θα ενισχύσει την ομάδα της Φιλαντέλφεια στο restart που θα γίνει στις 31 Ιουλίου, αφού αντιμετωπίζει τραυματισμό.

Ο απόφοιτος του Texas Tech ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο αριστερό γόνατο, το οποίο είχε αρχίσει να τον ενοχλεί πριν την προετοιμασία της ομάδας.

Όπως σημειώνεται, επειδή ο τραυματισμός του συνέβη πριν την έναρξη του training camp, οι Σίξερς δεν μπορούν να τον αντικαταστήσουν. Ωστόσο, παραμένουν με 17 παίκτης, μετά και την προσθήκη του Ράιαν Μπρόκχοφ.

Of note, because Smith's injury happened prior to the start of training camp last week, the Sixers will not be eligible for a substitute player. Their roster still stands at 17 following the addition of Ryan Broekhoff.

