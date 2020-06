Ούτε ΛεΜπρόν, ούτε Γιάννης, ούτε κανένας άλλος...

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ είναι αυτός που θα μπει στο νέο εξώφυλλο του ΝΒΑ 2Κ21, όπως γνωστοποίησε ο Σαμς Σαράνια του «The Athletic» και στις ΗΠΑ «τρελάθηκαν»!

O «Dame Time» θεωρούταν από αρκετούς υποτιμημένος παίκτης, αλλά το άστρο του καλά λάμπει! Ειδικά φέτος, που έκανε... πράματα και θάματα!

Όπως είπε και ο ίδιος στον δημοσιογράφο «Τα κατάφερα!».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα υπάρχει και η Legend Edition με τον Κόμπι Μπράιαντ, ενώ στο τρίτο εξώφυλλο ενδέχεται να είναι ο Ζάιον Ουίλιαμσον.

“I made it. I’m going to be on the cover of 2K.”

