Νετς: Εκτός playoffs και ο ΝτεΆντρε Τζόρνταν λόγω κορονοϊού (pic)

Τα προβλήματα των Νετς δεν λένε να σταματήσουν ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος με playoffs. Μετά τον Ντινγουίντι που είναι αμφίβολος, μέσα σε λίγες ώρες έγινε γνωστό πως και ο ΝτεΆντρε Τζόρνταν δεν θα βρεθεί στο Ορλάντο λόγω κορονοϊού. Ο σέντερ της ομάδας του Μπρούκλιν, όπως και ο γκαρντ της ομάδας, έκανες ο ίδιος γνωστό πως βρέθηκε θετικός στον Covid-19, αλλά σε αντίθεση με τον συμπαίκτη του που άφησε κάποιες ελπίδες, αυτός ήταν ξεκάθαρος πως δεν θα αγωνιστεί στα playoffs.

Found out last night and confirmed again today that I’ve tested positive for Covid while being back in market. As a result of this, I will not be in Orlando for the resumption of the season.

— DeAndre Jordan (@DeAndre) June 30, 2020