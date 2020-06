Οριστικό: Ξανασμίγει ο Τζέι Αρ Σμιθ με τον Λεμπρόν στους Λέικερς! (pic)

Ακόμα όλοι θυμούνται την επική γκάφα του Τζέι Αρ Σμιθ στους τελικούς του 2018 μεταξύ των Καβαλίερς και των Ουόριορς και τον Λεμπρόν Τζέιμς να... ωρύεται μπροστά του!

Όπως φαίνεται οι δύο παίκτες θα βρεθούν και πάλι στην ίδια ομάδα και δη στους Λος Άντζελες Λέικερς, αφού οι «Λιμνάνθρωποι» αποφάσισαν να δώσουν συμβόλαιο στον έμπειρο γκαρντ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα και με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι δύο πλευρές βρίσκονται στο τελικό στάδιο για να πραγματοποιηθεί αυτή η μετακίνηση.

Free agent guard J.R. Smith and the Lakers are working through final steps of a deal today and he will be added to roster for the Orlando restart, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2020