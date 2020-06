Ουέιντ για τον διεμφυλικό γιο του: «Έπρεπε να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη» (vid)

Εδώ και λίγα χρόνια ο γιος του Ντουέιν Ουέιντ, Ζάιον, αποφάσισε να ζήσει τη ζωή του ως Ζάγια. Και παρά το νεαρό της ηλικίας της, ο πρώην ΝΒΑer και η σύζυγός του Γκάμπριελ Γιούνιον, στήριξαν απόλυτα την απόφασή της, δίνοντας παράδειγμα σε όλο τον κόσμο.

Μετά από αυτό, ο Ντουέιν Ουέιντ έχει μάθει περισσότερα για την LGTBQ+ κοινότητα και την στηρίζει με διάφορους τρόπους, σε μια προσπάθεια να εξαλειφθεί η ομοφοβία.

Και για ακόμα μια φορά συγκλόνισε με αυτά που είπε σε συνέντευξή του, αφού τόνισε ότι το πρόβλημα είμαστε εμείς οι ίδιοι, και όχι οι άλλοι, που έχουν κάνει τις επιλογές τους και είναι σίγουροι γι' αυτές.

«Μιλούσα και για πολλούς άλλους στην LGTBQ+ κοινότητα. Είναι η δική μου εκδοχή της υποστήριξής μου. Έπρεπε να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, όταν ο γιος μου ήταν τότε 3 ετών. Εγώ και η γυναίκα μου κάναμε κάποιες συζητήσεις και λέγαμε πως δεν είναι στο vibe των αγοριών.

Έπρεπε να με δω στον καθρέφτη, να μου πω "Τι θα κάνεις, αν έρθει ο γιος σου και σου πει ότι είναι γκέι. Πώς θα είσαι; Πώς θα αντιδράσεις;". Δεν έχει να κάνει με εκείνον. Εκείνος ξέρει ποιος είναι. Έχει να κάνει με το ποιος είσαι εσύ. Πρέπει να καταλάβεις ότι εσύ έχεις θέματα, όχι το παιδί, όχι αυτοί για τους οποίους αποφασίζεις ότι έχουν γεννηθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο».

"I had to look myself in the mirror."

D-Wade's powerful speech about being an advocate for his daughter Zaya and the LGBTQ+ community

(via allthesmoke/IG) pic.twitter.com/WNnsP6vzcu

