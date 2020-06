Με την παύση στο ΝΒΑ και με την καραντίνα, ως μέτρο προφύλαξης από τον κορονοϊό, αρκετοί παίκτες ήταν εκείνοι, οι οποίοι αποφάσισαν να... αφεθούν για λίγο.

Έτσι, άφησαν το μαλλί τους και το μούσι τους να μακρύνει, αφού είχαν την ευκαιρία για... αλλαγή και δεν ένιωθαν την «πίεση» να περιποιούνται όλη την ώρα.

Ένας από αυτούς ήταν και ο Τζέισον Τέιτουμ.

Δύο φωτογραφίες διέρρευσαν με τον 22χρονο φόργουορντ των Μπόστον Σέλτικς να είναι με «τρελό» μαλλί και μούσι και αμέσως οι χρήστες στο twitter άρχισαν το τρολάρισμα!

Βέβαια, αυτοσαρκάστηκε και ο ίδιος, δείγμα του πόσο χιούμορ έχει!

Yoooo they post a pic of my curls somebody said look like my pops own a bodega y’all hilarious

Oh he . No more du rags. He will now be using the hotel blow dryer. https://t.co/kTFYDvpmRb

Tatum: make me look like my toddler pic.twitter.com/AXs8Lo9TNV

barber: what can I do for you?

jayson tatum getting a haircut in korakuen hall pic.twitter.com/izc7iXwZvz

New Jayson Tatum just Dunked on Old Jayson Tatum https://t.co/ff5HQUHtoZ

Is this a cry for help from Jayson Tatum? pic.twitter.com/MnT92obMl1

No longer jayson Tatum. He’s now

2020 has aged Jayson Tatum 27 years in 4 months. https://t.co/cBKfEznyTM

Jayson Tatum: you know when they take the before picture before the haircut...

Barber: Say no more https://t.co/vnH8BvHFYo

