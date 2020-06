Το Σάββατο (27/06) συμπληρώνονται ακριβώς πέντε μήνες από την ημέρα που ο «Black Mamba», η 13χρονη κόρη του, Τζιάνα, και επτά ακόμα άτομα έχασαν τη ζωή τους στην πτώση του ελικοπτέρου που επέβαιναν σε λόφο του Καλαμπάσας.

Ο Κόμπι Μπράιαντ συνεχίζει να μνημονεύεται από αρκετούς παίκτες του ΝΒΑ με διάφορους τρόπους. Αλλά ο Τζέισον Τέιτουμ επέλεξε έναν πιο... ξεχωριστό και όμορφο.

Ο 22χρονος φόργουορντ των Σέλτικς απέκτησε νέο μέλος στην οικογένεια, αφού πήρε ένα γαλλικό μπουλντόγκ και αποφάσισε να του δώσει το όνομα «Bean», το οποίο ήταν και το παρατσούκλι του Κόμπι.

