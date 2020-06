Ντόντσιτς: Επέστρεψε στο Ντάλας κι ανυπομονεί για restart (pic)

Παρόλο που τα θετικά κρούσματα κορονοϊού των παικτών αυξάνονται, το ΝΒΑ δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής απόφαση και το τζάμπολ θα γίνει κανονικά στις 30 Ιούλη.

Ο Λούκα Ντόντσιτς που βρισκόταν όλο αυτό το διάστημα στη Σλοβενία, επέστρεψε στις ΗΠΑ και το Ντάλας και προετοιμάζεται για τη συνέχεια της σεζόν.

«Είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα στο Ντάλας με τους συμπαίκτες μου και θα τελειώσω τη σεζόν. Η οικογένεια μου και εγω είναι ευγνώμονες για την υποστήριξη που λάβαμε από την πρέσβη των ΗΠΑ, Λίντα Μπλανσάρντ και την πρεσβεία της χώρας. Το εκτιμώ πολύ», ανέφερε στην ανάρτηση του ο Σλοβένος.

I’m excited to be back in Dallas with my teammates and finish the season. My family and I are grateful for the support we received from Ambassador Lynda Blanchard and the Embassy when I came home to Slovenia. I appreciate it very much. @USEmbassySLO

— Luka Doncic (@luka7doncic) June 25, 2020