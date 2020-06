Η ομάδα της Νέας Υόρκης ψάχνει προπονητή και ένας από τους βασικούς υποψήφιους είναι ο Μάικ Μπράουν.

Ο συνεργάτης του Στιβ Κερ στους Ουόριορς θα περάσει από συνέντευξη όπως ανέφερε το «Athletic».

Ο Μπράουν στην καριέρα του έχει διατελέσει head coach σε Καβαλίερς και Λέικερς.

The New York Knicks are interviewing Warriors associate head coach Mike Brown for their head coaching job, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

