Με χαρακτηριστικό ποστάρισμα, ο Ρέντικ έκανε retweet τον Τραμπ όπου φαίνεται στις φωτογραφίες να έχει μαζέψει αρκετό κόσμο στην ομιλία του.

Όμως ο Ρέντικ είχε μία... άλλη άποψη: «Δείξε και το υπόλοιπο γήπεδο! Ο Λεμπρόν είχε περισσότερους φιλάθλους στα παιχνίδια που έδινε στο high school» ήταν η χαρακτηριστική και ειρωνική ανάρτησή του.

Show the rest of the arena!!! LeBron had more fans at his HIGH SCHOOL games. https://t.co/zqyHxdEBmh

— JJ Redick (@jj_redick) June 21, 2020