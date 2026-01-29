Στους ρυθμούς του αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό χορεύει όλη η Λάρισα με την ΑΕΛ Novibet να παίρνει ακόμα 2.500 εισιτήρια. Πάνω από 5.000 θα είναι οι «βυσσινί» στις εξέδρες.

AEL FC Novibet Arena θα θυμίζει το Σάββατο το Πανθεσσαλικό, καθώς οι «βυσσινί» όχι μόνο θα έχουν δίπλα τους τον κόσμο στο ματς με τον Βόλο, αλλά αναμένεται στις εξέδρες του γηπέδου να είναι πάνω από 5.000. Ήδη όπως γράψαμε και χθες τα πρώτα 2.000 μαγικά χαρτάκια έκαναν φτερά και η ΑΕΛ Novibet θα έπαιρνε και άλλα τόσα.

Για την ακρίβεια πήρε ακόμα παραπάνω, καθώς με ανακοίνωση επισήμανε πως πήρε ακόμα 2.500, αριθμός που ενδεχομένως να αυξηθεί καθώς θα υπάρχουν και αυτοί που θα πάρουν και την ημέρα του αγώνα. Συνολικά δύσκολα δεν θα έχει πάνω από 5.000 φιλάθλους στο πλευρό της η ομάδα του Σάββα Παντελίδη.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει εκ νέου το φίλαθλο κοινό της, ότι σήμερα ζητήθηκαν επιπλέον 2.500 εισιτήρια, για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης του αγώνα ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ΑΕΛ Novibet.

Συνιστούμε στους φιλάθλους μας για τη μέγιστη ασφάλεια τους και την αποφυγή της όποιας ταλαιπωρίας τους, να βρίσκονται στο Πανθεσσαλικό στάδιο το Σάββατο 31/1/2026 στις 17.00μ.μ., την ώρα δηλαδή που θα ανοίξουν όλες οι θύρες εισόδου για το φίλαθλο κοινό.

Κατά τα λοιπά και σε ότι αφορά τις λεπτομέρειες της ομαδικής μετακίνησης και της ασφαλούς μετάβασης των φιλάθλων μας, ισχύουν τα όσα αναφέραμε στην προηγούμενη ανακοίνωση μας».