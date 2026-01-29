Europa League: Η πρόκληση για τον Παναθηναϊκό και το συναισθηματικό φορτίο του ΠΑΟΚ στη Λυών

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa League.

Η 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League διεξάγεται το βράδυ της Πέμπτης (29/1), με τη σέντρα σε όλα τα ματς «ευθυγραμμισμένη» για τις 22:00. Διπλή η ελληνική εκπροσώπηση, καθώς ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Γαλλία τη Λυών και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ.

Στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την Άστον Βίλα είναι η Λυών, με ρεκό 6Ν-ΟΙ-1Η και γκολ 14-3. Η ομάδα του Φονσέκα εντυπωσιάζει με την παρουσία της στη διοργάνωση, έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση της στους 16 και για λόγους πρεστίζ θέλει να διατηρήσει την πρωτιά της στη League Phase. Είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση τον τελευταίο ενάμιση μήνα, καθώς από τα μέσα Δεκέμβρη τρέχει ένα σερί οκτώ νικηφόρων αποτελεσμάτων σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη.

Στο εκτός έδρας 5-2 επί της Μετς για την Ligue 1 επιβεβαίωσε τη φόρμα της και σκαρφάλωσε στην 4η θέση του πρωταθλήματος, στο -9 από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν. Τολισό, Σουλτς, Μανγκαλά, Γκεζάλ, Έντρικ και Χάτεμπερ είναι εκτός μάχης.

Υπό τη σκιά του τραγικού τροχαίου δυστυχημάτος στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του, καλείται να αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης. Μια είδηση που συγκλόνισε την οικογένεια του «Δικεφάλου» και ολόκληρη τη χώρα, ξυπνώντας δυσάρεστες μνήμες από το παρελθόν. Πολύ βαρύ το κλίμα, αμείλικτη ωστόσο η πραγματικότητα καθώς σύμφωνα με την UEFA δεν υπήρχε περιθώριο για αναβολή της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στα playoffs του Europa League και θα προσπαθήσει να εξαντλήσει τις πιθανότητες του για την οκτάδα. Είναι επίσης σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση τον τελευταίο ενάμιση μήνα, με επτά σερί νικηφόρα αποτελέσματα.

Παιχνίδι υπό ασυνήθιστες συνθήκες. Η Λυών έχει μομέντουμ, ρολάρει στο χορτάρι αλλά έχει απουσίες και είναι επιβαρυμένη από συνεχόμενα ματς. Κάτι που ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, που κουβαλάει ωστόσο και ένα τεράστιο συναισθηματικό φορτίο από το τραγικό γεγονός της Τρίτης.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία του στα playoffs του Europa League. Προϋποθέσεις για την οκτάδα επί της ουσίας δεν υπάρχουν, εντούτοις οι «πράσινοι» θα ψάξουν και τη νίκη για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο 9-24 και τα πολύπλευρα οφέλη που προκύπτουν. Πιο πειστικό το αγωνιστικό πρόσωπο του Παναθηναϊκού εκτός συνόρων παρά εντός, σε μια σεζόν περίεργη από κάθε άποψη. Η σοβαρή μεταγραφική ενίσχυση του Ιανουαρίου για την ώρα δεν έχει κάποιον αντίκτυπο, ωστόσο η ομάδα του Μπενίτεθ έχει πλέον περισσότερο βάθος και λύσεις στην προσπάθεια της για την κατάκτηση του Κυπέλλου και μιας καλής πορείας στην Ευρώπη. Παντελίδης, Τεττέη, Τσάβες και Αντίνο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής κόντρα στη Ρόμα, εκτός μάχης οι Σφιντέρσκι, Τσιριβέγια, Ντέσερς.

Με τέσσερις νίκες στη διοργάνωση, η Ρόμα σκαρφάλωσε ως την 6η θέση της League Phase. Δεν έχει εξασφαλίσει σε καμία περίπτωση την οκτάδα ωστόσο και θα χρειαστεί οπωσδήποτε αποτέλεσμα στην Αθήνα για να το πετύχει. Η ομάδα του Γκασπερίνι έχει μεταπτώσεις στην απόδοση της, είναι γενικότερα ωστόσο σε καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Και σίγουρα πείθει περισσότερο από άλλες χρονιές. Στην 3η θέση της Serie A με το μικρότερο παθητικό τερμάτων στην κατηγορία, αλλά όχι και την ανάλογη συνέπεια εκτελεστικά. Το σχήμα με την τριάδα στην άμυνα σίγουρα την βοηθάει στον έλεγχο των χώρων και την καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ντόβμπικ, Φέργκιουσον, Χερμόσο, Κονέ είναι τραυματίες, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Μάλεν, Βαζ, Βάθκεθ και Ζελέζνι.

Ψάχνει μια νίκη - δήλωση ο Παναθηναϊκός και το όνομα του αντιπάλου ιντριγκάρει. Οι «πράσινοι» είναι απαλλαγμένοι από το άγχος της πρόκρισης και ένα παιχνίδι - πρόκληση όπως αυτό αποτελεί κίνητρο για κάθε παίκτη. Στον αντίποδα, η Ρόμα έχει σαφώς μεγαλύτερο «πρέπει» καθώς θέλει να αποφύγει τη διαδικασία του έξτρα γύρου στη διοργάνωση.

