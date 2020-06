Κόμπι Μπράιαντ: Σε δημοπρασία και το δαχτυλίδι που είχε δώσει στον πατέρα του! (pic)

Τον περασμένο μήνα είχε δημοπρατηθεί έναντι 206.080 δολαρίων το αντίστοιχο δαχτυλίδι 14 καρατίων που είχε χαρίσει ο αείμνηστος Κόμπι στην μητέρα του!

Ο Μπράιαντ είχε αγοράσει δύο ίδια δαχτυλίδια από το πρωτάθλημα του 2000 και τα είχε κάνει δώρο στους γονείς του πριν από 20 χρόνια. Έτσι μετά τη δημοπρασία του ενός δαχτυλιδιού θα «βγει» στο... σφυρί και το δεύτερο δαχτυλίδι μέσω της Goldin Auctions.

Όσοι... πιστοί, σπεύσατε!

Last month, a 2000 Lakers championship ring gifted by Kobe to his mom sold for $206,080.

The one he gifted to his dad, Joe, is now on the block at @GoldinAuctions. pic.twitter.com/Y5vo9eDAUH

— Darren Rovell (@darrenrovell) June 19, 2020