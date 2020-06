Λέικερς: Οι πρωτοβουλίες για την φυλετική ισότητα και την κοινωνική αλλαγή (pic)

Οι ΗΠΑ θυμίζουν καζάνι που βράζει το τελευταίο διάστημα μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό..

Οι NBAers έδειξαν ενωμένοι και βγήκαν μπροστά, στέλνοντας μήνυμα κατά του ρατσισμού, είτε κατεβαίνοντας στους δρόμους είτε με δυνατά μηνύματα στα social media.

Oι Λέικερς αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια σειρά από κινήσεις με σκοπό να βοηθήσουν στην πολιτική αλλαγή και στην μάχη κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων

Έτσι ανακοίνωσαν την πρόσληψη της Karida Brown ως διευθύντρια της φυλετικής ισότητας. Η Brown είναι ιστορικός και βοηθός καθηγητή των Αφροαμερικανικών σπουδών και κοινωνιολογίας. Θα προσπαθήσει να μορφώσει τους υπαλλήλους των Λέικερς για τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Αφροαμερικάνοι στις ΗΠΑ.

Την Παρασκευή η ομάδα του Λος Άντζελες ενθάρρυνε τους υπαλλήλους της να ξοδέψουν χρόνο για να μάθουν πράγματα για την ιστορία και την κατάσταση των φυλετικών σχέσεων στις ΗΠΑ.

Τέλος επισύναψαν συμφωνία με την Game Changer για τη δημιουργία ενός οργανισμού που σκοπεύει αν ανοίξει διάλογο ανάμεσα στους νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο και σε όργανα της Τάξης.

Dr. Karida Brown "will play a key role in implementing educational programming on race and racism for our employees ... as well as empowering the organization to identify ways to be more active participants in affecting real change.”https://t.co/OQ8JE7rLgM

— Los Angeles Lakers (@Lakers) June 18, 2020