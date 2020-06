Ο Κόμπι Μπράιαντ «έφυγε» άδικα από τη ζωή στα τέλη του προηγούμενου Ιανουαρίου, αλλά η κληρονομιά του θα υπάρχει για πάντα.

Ο κόσμος έχει δείξει την αγάπη που είχε και έχει στον «Black Mamba» με διάφορους τρόπους κι ένας από αυτούς είναι και η δημιουργία διάφορων γκράφιτι και τοιχογραφιών σε πολλά μέρη της Αμερικής, ειδικά στο Λος Άντζελες.

Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός πως παρά τις λεηλασίες και τις καταστροφές που έγιναν στην πόλη από τις πορείες διαμαρτυρίας μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, όλα αυτά τα έργα τέχνης με την μορφή του Κόμπι και της κόρης του, Τζίτζι, έμειναν ανέγγιχτα.

Δεν είναι, όμως, μόνο ο «απλός» κόσμος που δείχνει το σεβασμό του στον πάλαι ποτέ σταρ των Λέικερς. Ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ έκανε το ίδιο.

Where there used to be a Kobe mural, there’s now an HBO billboard.

It doesn’t even fully cover the Kobe painting. https://t.co/vOj0AW8lr5 pic.twitter.com/vhpaUYzYqx

