Το αρνητικό ρεκόρ των Μπουλς που θα έκανε τον Τζόρνταν να... βάλει τα κλάματα! (pic & vid)

Ήταν Απρίλιος του 1999 και οι Μπουλς έπρεπε να μάθουν να ζουν μια νέα πραγματικότητα χωρίς τον Τζόρνταν και την παρέα του. Μια παρέα που σάρωσε ότι υπήρχε την δεκαετία του 90΄' και έγραψε σελίδες χρυσής ιστορίας στα βιβλία του μπάσκετ.

Όλα τα ωραία όμως φτάνουν σε ένα τέλος και οι «Ταύροι» το κατάλαβαν με τον πιο σκληρό τρόπο. Στις 10 Απριλίου του 1999 σκόραραν μόλις 49 πόντους κόντρα στους Χιτ, σουτάροντας με 23.4%, που και το τελικό σκορ και το ποσοστό αποτελούν αρνητικό ρεκόρ για το ΝΒΑ.

Η αλήθεια είναι ότι η παρακαταθήκη είναι πολύ βαριά για τους Μπουλς και ακόμα και σήμερα δεν έχουν καταφέρει να φέρουν πίσω μια φλόγα από το ένδοξο παρελθόν τους.

On April 10, 1999, the Chicago Bulls scored just 49 points against the Miami Heat on 23.4% shooting, both record-lows in the modern era.

That post-MJ depression was real. pic.twitter.com/8btij91nOG

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) June 16, 2020