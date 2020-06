H Ioνέσκου (Νο.1 του draft του WNBA και κορυφαία παίκτρια πέρυσι στο NCAA) είχε εξαιρετική σχέση με τον θρύλο των Λέικερς, αφού τον συμβουλευόταν συχνά και ήταν το είδωλο της.

«Ο,τι κάνω το κάνω χάρη σε αυτόν. Η φετινή σεζόν είναι δική του», είχε πει στο παρελθόν όταν ο Κόμπι Μπράιαντ έφυγε από τη ζωή μαζί με την κορούλα του, Gigi σε αεροπορικό δυστύχημα.

H Σαμπρίνα περνά χρόνο και με τις κόρες του Κόμπι, με τις οποίες το έριξε στο χορό και το ανέβασε στο Tik Tok.

Δείτε την χορογραφία.

WNBA No. 1 pick Sabrina Ionescu made a TikTok with the Bryant girls. pic.twitter.com/Ep34vpw3mf

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 13, 2020