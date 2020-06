Ξέσπασμα Λίλαρντ για την αστυνομική βία (pic)

Στον απόηχο της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ, αλλά και του νέου περιστατικού της αστυνομίας με ηλικιωμένο στο Μπάφαλο, ο παίκτης των Μπλέιζερς έγραψε στο twitter:

«Αν επιτεθείς στην αστυνομία, τότε έχουν το δικαίωμα/τον λόγο να σε συλλάβουν... Αλλά αν η αστυνομία σου επιτεθεί, τότε έχεις το δικαίωμα να πέσεις κάτω και να ικετέψεις για τη ζωή σου;».

Υπενθυμίζεται ότι ο Λίλαρντ είχε κατέβει πρόσφατα και σε πορεία στο Πόρτλαντ, για να διαδηλώσει κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

If you attack the police then they have the right/reason to arrest you... but when the police attack YOU then you have the right to lay down and beg for your life? ...

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) June 6, 2020