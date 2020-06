Πόποβιτς: «Η χώρα βρίσκεται σε μπελάδες λόγω φυλετικών διακρίσεων»

Ο κόουτς των Σπερς και της Team USA ασκεί σκληρό... πρέσινγκ στον Ντόναλντ Τραμπ ενώ τοποθετήθηκε εκ νέου έπειτα από τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη.

«Πρέπει να είμαστε εμείς που θα λέμε αλήθεια στην εξουσία, ανεξάρτητα από τις συνέπειες. Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα. Η χώρα μας βρίσκεται σε μπελάδες λόγω των φυλετικών διακρίσεων»

“It’s got to be us that speak truth to power, that call it out no matter the consequences. We have to not let anything go. Our country is in trouble and the basic reason is race.”#SpursVoices pic.twitter.com/uTyOIzGnTg

