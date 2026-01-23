Οι Σπερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 15-9 μακριά από το Σαν Αντόνιο, μετά το 126-109 επί των Τζαζ.
Ο ΝτιΆαρον Φοξ ηγήθηκε επιθετικά των Τεξανών, σημειώνοντας 31 πόντους με 10/13 σουτ εντός πεδιάς και έξι τρίποντα ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκανε double-double με 26 πόντους και 13 ριμπάουντ.
Από 'κει και πέρα, ο Κέλντον Τζόνσον πρόσθεσε 21 πόντους ενώ ο Στέφον Καστλ μέτρησε 16 πόντους, οκτώ ασίστ και επτά ριμπάουντ για το Σαν Αντόνιο που έφτασε τις τέσσερις νίκες στους τελευταίους πέντε αγώνες.
Για τη Γιούτα, ο Γιουσούφ Νούρκιτς έκανε triple-double με 17 πόντους, 14 ασίστ και 11 ριμπάουντ. Μάλιστα, ο Βόσνιος σέντερ έγινε ο πρώτος παίκτης των Τζαζ με back-to-back triple doubles μετά τον Πιτ Μάραβιτς, τον Ιανουάριο του 1975!
Ήταν η πέμπτη ήττα στους τελευταίους έξι αγώνες για τη Γιούτα που έχει μία ήττα και 11 ήττες χωρίς τον Λάουρι Μάρκανεν στη σύνθεσή της!
Τα δωδεκάλεπτα: 31-31, 53-65, 92-97, 109-126.
