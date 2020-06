«Δεν θα αγωνιστεί ο Ντουράντ στο restart του ΝΒΑ» (pic)

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Άντονι Πούτσιο του «Associated Press» και οποίος ειδικεύεται σε θέματα των Μπρούκλιν Νετς, ανέφερε ότι ο Κέβιν Ντουράντ δεν πρόκειται να πάρει μέρος στο restart του ΝΒΑ.

Υπογράμμισε ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα για να ενισχύσει τους Νετς, ενώ παραμένει άγνωστο ακόμα το τι θα γίνει τελικά με τον Κάιρι Ίρβινγκ.

Multiple sources tell me Kevin Durant will not return for the remainder of the 2019-2020 season. #Nets

— Anthony Puccio (@APOOCH) June 5, 2020