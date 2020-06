Γλιτώνει, για την ώρα, τις απαντήσεις για το σκάνδαλο ο Ζάιον Ουίλιαμσον (pic)

Μπλεγμένος για τα καλά είναι ο Ζαίον Ουίλιαμσον και δίνει την δική του... μάχη να γλιτώσει ό,τι μπορεί. Για την ώρα κέρδισε το πρώτο μέρος, αφού δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει στις ερωτήσεις για τα όσα τον κατηγορεί η πρώην μάνατζερ του.

Ο νεαρός ρούκι κατηγορείται από την Τζίνα Φορντ ότι πήρε χρήματα ο ίδιος και η οικογένεια του από αθλητικές εταιρείες όσο ήταν στο Ντιούκ και η πρώην μανατζέρ του του έκανε μήνυση ζητώντας αποζημείωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Για την ώρα μπορεί να αποφύγει να απαντήσει στις ερωτήσεις και μένει να δούμε πως θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.

Πάντως και ο Ζάιον προχώρησε και έκανε μήνυση πίσω, για να τερματίσει το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με την εταιρεία.

UPDATE: Zion Williamson is granted a temporary stay by a Florida appeals court. The 3rd DCA Order states that “the trial court proceedings are temporarily stayed pending further of this Court.” This means that Zion won’t have to answer any questions under oath - at least for now. pic.twitter.com/0K0bhZosUM

— Daniel Wallach (@WALLACHLEGAL) June 4, 2020