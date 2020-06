«Mην με πυροβολείς»: το τραγούδι του Μπολ για τη δολοφονία Φλόιντ

Συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη κατά του ρατσισμού ο Λονζο Μπολ μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό.

Ο παίκτης των Πέλικανς που βγήκε στο δρόμο για να διαδηλώσει και αυτός μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο στις ΗΠΑ, βγάζει τραγούδι για τον Φλοίντ.

Ο τίτλο του κομματιού είναι το don't shoot me και έγιναν γνωστοί μερικοί στοίχοι.

«Μην με πυροβολείς (μην με πυροβολείς)

Αστυνόμε μην με πυροβολείς (μην με πυροβολείς)

Σου Ορκίζομαι πως έχω οικογένεια (ένα μικρό κοριτσάκι)

Και μην με πατάς στον λαιμό παρακαλώ (δεν μπορώ να αναπνεύσω)»

Don’t shoot me (Don’t shoot me)

Officer, don’t shoot me (Don’t shoot me)

I promise I got a family (A baby girl)

And stay up off my neck please (I cannot breathe)

Don’t shoot me (Don’t shoot me)

Officer, don’t shoot me (Officer)

I promise I got a family (I got a baby girl)

And stay up off my neck please (I cannot breathe)