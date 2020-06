Μετανοιώμενος για το ξύλο ο Σμιθ: «Είμαι απογοητευμένος από τον εαυτό μου» (vids)

Ο Τζέι Αρ Σμιθ έχει βρεθεί και πάλι μπλεγμένος και τελικά μετανιωμένος. Ο παίκτης ήταν στις διαδηλώσεις και είδε έναν άνδρα να του σπάσει το τζάμι του αυτοκινήτου του. Τότε τον κυνήγησε και τον έδειρε, περιστατικό που το έπιασαν στην κάμερα, με τον Σμιθ σε χθεσινό βίντεο να δικαιολογεί την πράξη του.

Σήμερα όμως μάλλον είδε ότι η εικόνα είναι πιο δυνατή και βγήκε μετανιωμένος για το γεγονός. «Ξέρετε τι είναι θλιβερό, μετά τις δύο πρώτες κλωτσιές το κατάλαβα, αν δείτε στην τρίτη δεν προσπάθησα, γιατί σε αυτό το σημείο, είχα δει κόκκινο, όταν 'ξύπνησα'. Είμαι απογοητευμένος, ακόμα και αν οι άνθρωποι λένε ότι δεν θα έπρεπε να είμαι».

Και συνέχισε: «Είμαι στα 34 μου. Έχω 4 μικρά κορίτσια σπίτι. Δεν θέλω αυτή την εικόνα, άσχετα με το αν είχα δίκιο ή άδικο, δεν θέλω να βλέπουν τον μπαμπά τους έτσι, να κάνει κάτι τέτοιο».

"I'm 34 years old I have 4 little girls at home.. Regardless of the fact whether it was right or wrong.. I don't want them to have the image of their dad being capable of doing that"@TheRealJRSmith on easing up on his blows to the man vandalizing his car #PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/E05ITrjflv

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) June 1, 2020