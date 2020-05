Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της οργής από τους ανθρώπους, που δεν αντέχουν την ωμή βία που ασκείται από τους αστυνομικούς σε ανθρώπους λόγω του χρώματός τους.

Το ΝΒΑ έχει τεράστια δύναμη και οι «Μαβς» την χρησιμοποιούν για να βοηθήσουν στην αλλαγή που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Αμερική. Ετσι, ο ιδιοκτήτης της ομάδας κι οι Πάουελ, Μπράνσον, Μάξι Κλέμπερ και Τζάστιν Τζάκσον φρόντισαν να στείλουν κι αυτοί το δικό τους μήνυμα.

Mavs owner @mcuban , Dwight Powell, Jalen Brunson, Maxi Kleber and Justin Jackson at today’s #GeorgeFloyd vigil outside Dallas Police headquarters. pic.twitter.com/xltribxlzI

Dallas Mavericks owner Mark Cuban among the huge crowd gathered at a #GeorgeFloyd prayer vigil outside Dallas Police headquarters.

Photo credit to #WFAA photojournalist @chancehorner. pic.twitter.com/4tahJufOpK

— Teresa Woodard (@twoodard8) May 31, 2020