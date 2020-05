Kρόφορντ για δολοφονία Φλόιντ από αστυνομικό: «Ούτε σε ζώα δεν θα έκαναν, αυτό που κάνουν σε εμάς»

Σάλο έχει δημιουηργήσει Το βίντεο της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη, με τον κόσμο να έχει ξεσηκωθεί, θέλοντας να εναντιωθεί σε ένα φρικτό έγκλημα που έχει να κάνει με τον ρατσισμό που υπάρχει ακόμα στις ΗΠΑ ως προς τους Αφροαμερικανούς.

O Tζαμάλ Κρόφορντ προστέθηκε στη λίστα των NBAers που εξέφρασαν την αγανάκτηση και θλίψη τους για τη δολοφονία, σχολιάζοντας το στο twitter.

«Ούτε σε ζώα δεν θα έκαναν, αυτό που κάνουν σε εμάς», έγραψε στα social media.

They wouldn't even do to animals what they're doing to us...

Jamal Crawford (@JCrossover) May 30, 2020