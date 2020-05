Κιούμπαν για Ντόντσιτς: «Ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό στο χέρι» (vid)

Στο ματς των Μάβερικς με τους Σπερς στα τέλη Φλεβάρη, ο Λούκα Ντόντσιτς είχε τραυματιστεί στον αριστερό αντίχειρα. Είχε βγει από το ματς στην πρώτη περίοδο και του του έδεσαν για να επιστρέψει.

Ο τραυματισμός τον επηρέασει και στα επόμενα ματς, με τον Σλοβένο να παραδέχεται πόσο δύσκολο είναι να παίζει με αυτό.

Πλέον φαίνεται πως το έχει ξεπεράσει τελείως όπως έδειξε ο ιδιοκτήτης των Μαβς, Μαρκ Κιούμπαν.

«Δεν σας πω ψέματα, το χέρι του Λούκα ήταν χτυπημένο. Τώρα πια δεν είναι. Δεν υπάρχει παίκτης στην ομάδα που να νομίζει πως δεν μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιονδήποτε. Η ομάδα περιμένει τα playoffs. Όλες οι ομάδες έχουν αυτό το χαζό group chat. Όλοι θέλουν να παίξουν, ανυπομονούν να επιστρέψουν», ήταν τα λόγια του.

"Luka's hand was hurt, right? Now it's not hurt."@mcuban jokes with @TheFrankIsola and says the Mavericks players are fired up to get back on the court #MFFL pic.twitter.com/vCBY9Ft96q

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) May 28, 2020