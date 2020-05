Τέρι: Γίνεται assistant στην Arizona του NCAA (pic)

Για 19 χρόνια αγωνιζόταν στο ΝΒΑ και με τους Μάβερικς κατάφερε να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα το 2011.

Ο Τζέισον Τέρι δεν σταματά να υπηρετεί το μπάσκετ.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, θα είναι assistant coach στην Arizona. Ο Jet αφήνει το Ντάλας, αφού ήταν assistant GM στην θυγατρική τους, Texas Legends.

19-year NBA veteran and former Wildcat Jason Terry has accepted assistant coaching job at Arizona, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Terry departs Mavs, where he's been assistant GM of Texas Legends. Announcement expected Thursday.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 28, 2020