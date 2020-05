Ο Πέρκινς είπε ψεύτη τον Τζόρνταν και GOAT τον ΛεΜπρον (vid)

Ο Κέντρικ Πέρκινς μάλλον επιθυμεί να έχει όλη την προσοχή και το κάνει με τον πιο απόλυτο τρόπο. Αυτή την φορά μίλησε για τον Τζόρνταν, το οποίο αποκάλεσε ψεύτη, ενώ σχολίασε ως GOAT τον ΛεΜπρον Τζέιμς.

«Είμαι χαρούμενος που ο Τζόρνταν δεν είναι ο GOAT μου... Είπε ψέμματα, τους έδωσε όλους. Στο τέλος της ημέρας το «The Last Dance» δημιουργήθηκε για να βγει ως σούπερ ήρωας ο Τζόρνταν και να φανούν όλοι οι άλλοι κακοί. Είμαι χαρούμενος που ο ΛεΜπρον είναι ο GOAT μου. Τα στοιχεία είναι όλα εκεί έξω».

All MJ did in the “Last Dance” Documentary was lie to make everybody else look like the Villains and make himself the Superhero. I’m glad LeBron James is my GOAT. The evidence is out! #FreeZeke#FreeZeke https://t.co/losEznioqo

