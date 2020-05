Η μικρούλα κόρη του Κόμπι Μπράιαντ έκανε τα πρώτα της βήματα! (vid)

Ο Κόμπι Μπράιαντ σκοτώθηκε σε τραγικό δυστύχημα, που έγινε τον περασμένο Ιανουάριο, μαζί με την κόρη του Τζίτζι. Ο θρύλος των Λέικερς άφησε πίσω του την υπόλοιπη οικογένεια του με την γυναίκα του και τις 3 κόρες του να προσπαθούν να βγουν από την τραγωδία που τις βρήκε. Η ζωή στο σπίτι του Κόμπι συνεχίζεται, αφού η μικρή του κορούλα είναι μόλις ενός έτους και αναπτύσσεται κάθε ημέρα.

Η σύζυγος του Μπράιαντ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο η μικρούλα κάνει τα πρώτα της βήματα προς την μητέρα της και ο ενθουσιασμός στο σπίτι δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο:

Capri “Koko Bean” Bryant took her first steps today.

(via IG/VanessaBryant) pic.twitter.com/dFMYOW4aws

— Complex Sports (@ComplexSports) May 25, 2020