Αρτέστ για Ρόμπερτσον: «Κανείς δεν επιτρέπεται να τον αφήνει εκτός TOP 7» (pic)

Ο Όσκαρ Ρόμπερτσον μεγαλούργησε στο ΝΒΑ με Μπακς και Royals ενώ κατέκτησε το πρωτάθλημα του 1971 με το Μιλγουόκι.

Είναι ο άνθρωπος που είχε τα triple double για πρωινό, δείχνοντας την πολύπλευρη παρουσία του στο παρκέ.

Στον ΒIG υποκλίθηκε ο Ρον Αρτέστ με ανάρτηση του στο twitter, γράφοντας: «Κανείς δεν επιτρέπεται να αφήνει τον Ρόμπερτσον εκτός TOP 7 όλων των εποχών. Δείτε τα στατιστικά».

No one is allowed to leave off Oscar Robertson off there top 7 @NBA players of all time. Please look at the stats Morpheus. @xvsxsports

